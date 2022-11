Desde otro concello afectado, el de Ribeira, su alcalde también miraba a Madrid: «El precio depende de una decisión política del Estado. Si quiere bonificarlo, lo bonifica», decía Manuel Ruiz, del PP. Para Leticia Santos, alcaldesa de Moaña por el BNG, «existencia dunha autoestrada que vertebra o noso país de norte a sur, e da que non hai alternativa, non podería ser privada en ningún caso». Desde Mos, Nidia Arévalo, del PP, se sumaba a las críticas: «Caminamos hacia atrás, justo cuando lo que necesitamos en esta zona es que se libere de peaje la autopista para que se utilice como nueva y más rápida entrada a Vigo para mercancías y trabajadores». Alejandro Lorenzo, alcalde de O Porriño, lo valoraba de forma rápida: «Es una subida impresionante y sin sentido. La sociedad nos aprieta para que no subamos impuestos, y la concesionaría le van a permitir una enorme».

También respondió la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que evidenció su malestar y reclamó a la vez que la subida no afecte a la AP-53 entre Santiago y Lalín, que, expuso, carece de bonificaciones (en la AP-9 hay descuento en la vuelta si se tiene telepeaje). Precisamente el alcalde de Lalín, José Crespo (PP), calificó de «insoportable» la actualización de los precios en una autopista «que xa é prohibitiva, pero que o será aínda máis». El socialista Manuel Cuíña, de Silleda, incluso anima a boicotear su uso: «O que deberiamos facer todos é deixar de utilizala».