Un peaje de la AP-9 GUSTAVO RIVAS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió este miércoles que la subida de los peajes de la AP-9, que rozará el 10 % a partir del próximo 1 de enero, se produce «no peor momento posible». Reclamó al Gobierno que rectifique la medida, afirmando que «aínda está a tempo de facelo», y la calificó como una decisión política. «Cando máis tiña que baixalas, decide subilas», expuso el titular del Ejecutivo gallego, que contrapuso el incremento en la autopista de Audasa a la congelación que aplicará la Xunta en las de titularidad autonómica. «Asumimos nos orzamentos esa medida para non repercutila nos usuarios», afirmó, avisando a Moncloa que «se se quere, pode facerse».

A preguntas de los medios, en un acto en Santiago, Rueda lamentó que el Gobierno no tuviese en cuenta las peticiones de la Xunta ni de los propios usuarios. Recordó también que la congelación de la tarifa «fíxose noutras autoestradas», pero consideró que, «ultimamente», a la comunidad «sempre lle tocan as peores decisións do Goberno central». Argumentó así la decisión política que estaría aplicando el Ejecutivo en este caso, en contraste con la congelación en las cabinas gallegas. «Isto é o que hai que facer cando falamos de axudar á xente nos momentos en que máis falta fai», añadió, indicando que lo que hace el Gobierno en este caso «é xusto o contrario».

También respondió la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que también evidenció su malestar por el incremento de las tarifas frente al mantenimiento de los peajes que hará la Xunta. «Aumentamos un 86 % o investimento para manter as bonificacións e conxelar as peaxes no 2023, igual que no 2022. É posible paliar e limitar as peaxes», avisó al Ejecutivo. Vázquez reclamó también que la subida no afecte a la AP-53 entre Santiago y Lalín que, avisó, carece de cualquier bonificación.