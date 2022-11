El líder de Podemos en Galicia apunta al nuevo ciclo electoral que «será clave» en Galicia y el resto del Estado, durante el que habrá que trabajar para «garantir as mellores posicións institucionais para Podemos Galicia e para o conxunto do espazo político en concellos, parlamentos e gobernos». Según el comunicado, la actual dirección defiende la necesidad de «seguir construíndo un Podemos Galicia ferramenta de cambio, que suma, que crece e que participa do pulso da sociedade».