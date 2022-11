Sandra Alonso

«O Ministerio de Sanidade desde hai catro anos ten a capacidade de formar máis médicos de familia e sistematicamente se nega, eu xa empezo a pensar que esa negativa ten intención política». Así de contundente se mostró el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ante la falta de médicos de familia, lo que impide por ejemplo cubrir algunas de las guardias de los puntos de atención continuada (PAC), sobre todo en el área de Pontevedra.

Ante la posibilidad de recurrir a la telemedicina en las urgencias extrahospitalarias como plantea la Comunidad de Madrid para paliar el déficit de médicos -algo que el Sergas niega tajantemente que hará aquí-, Comesaña ve sencilla la solución, «o problema dos médicos se resolve exclusivamente con que o Ministerio forme a máis» e, insistió, «para que nos PAC haxa médicos o que hai que facer é que o Ministerio acceda a formar máis especialistas de medicina familiar e comunitaria».

No faltan médicos, faltan especialistas, recordó el conselleiro de Sanidade, y la formación sanitaria especializada es una competencia estatal. Desde hace cuatro años Galicia y el resto de comunidades piden que se flexibilicen los criterios para crear plazas mir y desde entonces «a resposta do Ministerio xa a coñecen, ningunha, non mudou nin un so criterio».