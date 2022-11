Alguien ha avisado a alguien pablo gonzález

En función de la gravedad, describió los cauces reglamentarios para este tipo de denuncias, como la comisión de seguridad territorial de Renfe. Revisó en sus momentos todos estos canales de comunicación y confirmó que nadie avisó formalmente de peligros en la línea.

Dos años después de que se enviara la alerta, recibió una llamada de Iglesias Mazaira preguntándole si había recibido hace dos años el correo, y se lo envió para comprobar que si lo había recibido. «Revisé todos los correos que tenía guardados y no estaba», confirmó. En cualquier caso, considera que el aviso no lo consideraba una denuncia formal. Si lo hubiera sido, se habría tratado en la comisión territorial de Renfe, desde la que se podría elevar la denuncia al ADIF. Nunca se hizo, porque el aviso no llegó a ese foro. «Desde el punto de vista teórico yo no lo consideré un peligro», precisó.