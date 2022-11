Santi Garrido

El vigésimo aniversario del Prestige también se está conmemorando en el Parlamento Europeo de la mano de una conferencia titulada 20 anos do accidente do Prestige: análise da seguridade marítima en Europa. Es una actividad que está organizada por Ana Miranda, eurodiputada del BNG, y que este miércoles ha servido para abordar por una parte una visión general del desastre del Prestige, en segundo lugar para hacer un análisis de la seguridad marítima europea y finalmente una comparativa sobre otros casos de contaminación marina en Europa en los últimos años, destacando sobretodo el Erika. En la apertura en el Parlamento Europeo en Bruselas participó Camilo Nogueira que fue eurodiputado del BNG en la época en la que ocurrió el desastre en las costas gallegas. También estuvo una compañera de Ana Miranda por el grupo de los Verdes, Marie Toussaint. En el panel dedicado al análisis de la marea negra del Prestige hablaron muchos representantes de la sociedad y de la economía marítima gallega.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Ana Pasantes, mariscadora, habló de lo que se generaba antes en el mar y de lo que se genera ahora de todo lo que se ha perdido, y puso en valor del trabajo de los mariscadores y la calidad del producto gallego. Por su parte, el percebeiro Pérez Haz recordaba que nunca se esperaron lo que pudo pasar después cuando vieron llegar el barco, algo que cambió de inmediato al ver el chapapote que lo cubría todo, y recordó que estuvieron once meses sin poder trabajar debido a la mancha de petróleo.

En el análisis de la seguridad marítima hablaron Jacobe Terling, de la Unidad de Seguridad Marítima de la Dirección General de Transporte de la Comisión Europea y Frederic Hebert, jefe de la Unidad de Sustentabilidad del Departamento de Sustentabilidad y Asistencia Técnica de la Agencia de Seguridad Marítima Europea. Terling señaló que tanto el Erika como el Prestige han influido notablemente en la mejora de la seguridad marítima en los últimos 20 años, generando un impulso marítimo necesario para la legislación y los medios actuales y de hecho en este tiempo, dijo, no ha vuelto a suceder algo igual. Recordó su trabajo en el Parlamento durante estos años para conseguir sesenta instrumentos legislativos en protección ambiental y seguridad marítima y habló de algunos de ellos y sus directrices: se aceleró la introducción de los buques de doble casco en Europa (tanto el Erika como el Prestige tenían casco único). Se realizaron propuestas a la organización marítima internacional en tiempo récord; se ha mejorado la legislación en control técnico de buques con sociedades de clasificación; el régimen actual es de los más estrictos del mundo en cuanto a inspecciones independientes: de cincuenta o sesenta empresas se ha pasado a diez u once. Los controles son mayores, se basan más en información técnica y en la búsqueda de experiencias que puedan gestionar las situaciones de emergencia. Terling destacó sobre todo la creación de la Agencia de Seguridad Marítima Europea, sobre la que mostró su convencimiento de que sin los accidentes de Erika y del Prestige no existiría. Estos accidentes, además, desencadenaron la puesta en marcha del Cuerpo Marítimo de Investigación Independiente. «El Prestige hizo que la cosas cambiasen», aseguró Hebert. Existían medios de control, pero gracias a la agencia hay garantías adicionales, explicó que existen una red de dieciséis buques de recuperación mecánica y técnica en caso de que existan desastres similares.