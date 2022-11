—Esos tres mil metros de caída libre... ¿cuánto tiempo es?

—Lo normal, unos 50 segundos, según el peso y la posición de tu cuerpo.

—Esa sensación, esos 50 segundos, seguro que los puede rememorar cerrando los ojos.

—Sobre todo tras el primer salto. Siempre digo que el primer salto lo das 30 veces. Lo repites constantemente en tu cabeza.

—Tal como lo cuenta, parece muy atractivo.

—Es muy atractivo, lo único malo de este deporte es que es muy caro.

—¿Cuánto cuesta?

—Un salto en tándem, en el que saltas pegado a un monitor, cuesta unos 270 euros. Si quieres foto y vídeo, 350.

—Hombre, ¿quién se va a tirar y no posturear?

—¡Eso digo yo! Pero hay mucha gente que lo hace.

—¿Cómo le dio por meterse en el Ejército?

—Por una amiga que quería opositar y como yo no tenía nada mejor que hacer, me apunté con ella. Pero pusimos como condición hacer algo guay: ir a los paracaidistas.

—¿Se va a jubilar ahí?

—No. Yo tengo un contrato hasta los 45 años. Siempre he tenido claro que esto era una aventura y que mi Galicia no me la quita nadie. Ya me compré una casa en el pueblo de mi madre, a la que volveré. Y ya veremos.

—¿Ha tenido que salir a alguna misión en estos años?

—A muchas. En Italia, cuando la guerra de Kosovo. En Afganistán estuve nueve veces, en Kirguistán, en Senegal... Llevo muchas misiones.

—En algún momento lo habrá visto mal.

—Ha habido momentos muy feos, sí. Pero el peor fue en el accidente del Yakovlev. Era mi unidad, mis amigos... Tuve un neumotórax y no pude ir con ellos. Aquí no se olvida. Pero prefiero no hablar de eso.

—Bien. ¿Qué le dijeron sus padres cuando les dijo que iba a ser paracaidista?

—Pues que estaba loca. Mi madre se hinchó a rezar para que no me cogieran. Y luego en las misiones. Lo ha pasado muy mal. A ella sí que tenían que darle una medalla.

—¿Celta o Dépor?

—Celta.

—Defínase en pocas palabras.

—Sincera, bocachancla y muy gallega.

—¿Qué hace en su tiempo libre?

—Pasear por la montaña y la fotografía. Y viajar. Me paso la vida viajando y preparando viajes.

—¿Qué tal en la cocina?

—No se me da mal, pero como llevo unos años en este pabellón, no tengo mucha oportunidad de cocinar.

—¿Cuál es el mejor momento del día?

—Cuando hace sol.

—¿El lugar donde es feliz?

—Un punto determinado en la Ribeira Sacra.

—Una canción.

—Turnedo, de Iván Ferreiro.

—¿Lo más importante en la vida?

—La familia.