Sobre el cambio de velocidad en la curva de Angrois de 200 a 80 por hora, aseguró que era «algo normal». «No nos llamó la atención. Como ese cambio existen más en la red ferroviaria, incluso saltos más altos. Siempre que se cumpla la normativa no tiene por qué pasar nada raro», añadió, al tiempo que precisó que en sentido contrario también hay otro cambio brusco de velocidad. «El maquinista debe percatarse de la señalización. En su fase de formación en la línea, los agentes de conducción reciben esa información», dijo. Al no estar señalizado el cambio permanente de velocidad, los formadores eligen algún punto de referencia, explicó, para comenzar a reducir la marcha antes de la curva.

Los diez escenarios que habrían evitado el accidente de Angrois pablo gonzález

A Carlos Ayuso no le consta que haya llegado del ADIF algún tipo de aviso sobre la peligrosidad de la línea similar al que lanzó el jefe de maquinistas de Ourense. De hecho, comentó que el jefe de inspección de la gerencia del noroeste, ya fallecido, incluso dijo que era «una línea cómoda» y sin dificultades reseñables. En su opinión, existen referencias «de sobra» para que el maquinista sepa que se encuentra ante la transición previa a la curva. «Hay un montón de señales, balizas, cartelones, incluso los postes hectométricos...». En este sentido, precisó que la señal avanzada avisa de que se aproxima «algo diferente» a lo que había hasta ese momento, y le comunica al maquinista que va a incorporarse a una estación o a una bifurcación. Generalmente es el punto de referencia para iniciar una «frenada cómoda», e incluso recordó que hay un cartelón que anuncia el túnel de Santiago, el último antes de la curva. «Me está diciendo que llego a la estación de Santiago, no a la de Albacete», dijo aplicando la ironía a un caso en el que hay 80 muertos y 147 heridos. Cuando la abogada del Estado le preguntó si recuerda algún caso de una falta de atención de un maquinista durante 100 segundos -la duración de la llamada del interventor-, declaró: «Es inimaginable que se pierda la consciencia cuando se desarrolla este tipo de funciones, es como si salgo con el coche por la autopista, me tapo los ojos y voy circulando más de kilómetro y medio con los ojos tapados», aseguró, con un discurso mucho más expresivo y exagerado que los cargos de mayor nivel del administrador ferroviario que ya han declarado en el juicio.