El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, acusó este martes a la Xunta de «renunciar a ter unha sanidade pública de calidade» después de que el Sergas anunciase que comenzará a emplear a enfermeros para hacer frente a la carencia de médicos en los centro sde atención primaria. Tras una reunión con los responsables de la Federación Galega de Comercio en Lugo, donde le acompañaron la alcaldesa Lara Méndez y el presidente provincial José Tomé, el líder socialista incidió en que la «saturación» de este servicio está «a devolver escenas» en Galicia que ahora llaman la atención de los medios de comunicación en otras comunidades.

«Aquí levamos tempo denunciando cos colectivos sanitarios esta situación, porque percíbese o deterioro» de la calidad en las prestaciones sanitarias y «a desmoralización de todo o persoal do Sergas». El uso de enfermeros para hacer frente a la carencia de médicos en los centros de atención primaria es, para Formoso, «unha renuncia clarísima por parte do Goberno galego a aspirar á calidade sanitaria», añadió. A juicio del presidente de la Diputación de A Coruña, «cargar aos enfermeiros, que xa están a facer un esforzo persoal enorme, con competencias médicas, significa unha renuncia do Goberno galego a reter o talento médico neste país».

El líder del PSdeG considera que el PP no hace «ningunha medida para reter aos mir que se forman cos cartos dos galegos e das galegas», lo que supone para él «un claro fracaso como país». «Estamos renunciando ao proxecto da sanidade pública e afrontando un fracaso», añadió ante este contexto.