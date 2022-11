El viceportavoz del grupo popular en el Parlamento, Alberto Pazos. Lavandeira jr | EFE

El PPdeG quiere que los socialistas se pronuncien ante la reforma del delito de sedición planteada por el Gobierno central e insta a que dejen de «poñerse de perfil» o hacer críticas «coa boca pequena» sobre una decisión que «non é digna» y supone una «sumisión» a los independentistas. Para ello, han registrado una proposición no de ley en el Parlamento para que la oposición se pronuncie ante esta «reforma que debilita o sistema constitucional», según indicó esta mañana el viceportavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, en la rueda de prensa posterioir a la reunión del grupo popular.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

En la iniciativa, el PPdeG solicita la retirada «inmediata» de esta reforma -aunque tendrá que hacerlo a través de la Xunta, ya que el Parlamento no puede instar directamente al Gobierno central- que consideran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó con el único objetivo de «mantenerse en el poder». Pazos reclamó a todos los partidos tener «mirada larga e visión de Estado» frente a esta pretensión y apoyar la iniciativa planteada por el PPdeG.

El partido también ha presentado otra proposición no de ley para reclamar una programación para celebrar el próximo año el 45 aniversario de la aprobación de la Constitución, porque considera que debe ser «recoñecida no momento no que está a sufrir o maior ataque» por parte de los independentistas con el «asentemento» del Gobierno.