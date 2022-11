Apostolos Mangouras, en una imagen de archivo, paseando por A Coruña durante el juicio por la catástrofe del Prestige PACO RODRÍGUEZ

Apostolos Mangouras, capitán del Prestige, ha lamentado que ante la deriva del buque «el tiempo pasaba y había que tomar decisiones, pero nadie lo hizo».

En unas declaraciones al periódico ABC, en su pueblo natal de Karkinagri, en la isla griega de Icaria, asegura que «fue realmente duro lo que pasó en el barco», y relata los momentos que pasó al frente del petrolero antes del hundimiento y su posterior estancia en prisión.

«Lo que más duro me resultó durante toda la detención y todo el tiempo que pasé en España es que no pude hablar, no pude defenderme. Es algo que aún me pesa y aún me entristece», ha explicado, tras recordar que el caso está aún abierto y sus abogados le han recomendado que no haga declaraciones.