En la soledad de las montañas, esta mujer sigue recibiendo a los voluntarios de la red Wwoof de granjas ecológicas: los visitantes echan una mano a cambio de manutención y alojamiento. Y a todos ellos los recibe Margo con su sonrisa.

El mismo lugar en el que se rodó «Sempre Xonxa» en 1988

Antes de ser fuente de inspiración para una película —como sucede ahora con la cinta de Sorogoyen—, Santoalla fue escenario de cine. Ocurrió en 1988, cuando Chano Piñeiro dio forma al primer largometraje rodado en gallego. Hasta la pequeña y recóndita aldea se trasladó todo el equipo de rodaje. Chano Piñeiro quería un sitio «polo que non pasase o progreso», cuenta Manolo González (exdirector de la Axencia Galega do Audiovisual) en el documental «Sempre Xonxa en Petín». Así que él le propuso varios lugares en Valdeorras que consideraba que se adaptaban al perfil que el director estaba buscando. No hubo discusión. Al llegar a la curva desde la que se divisa por primera vez Santoalla, Piñeiro lo tuvo claro.