Quema controlada en A Devesa maria hermida

Solo 627 hectáreas se han visto afectadas por 106 quemas controladas durante esta campaña, de las 3.075 previstas por la Xunta, a quemar en 284 acciones. Así lo ha explicado este viernes el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, quien ha reconocido estar «satisfeito», dado que la climatología no acompañó durante la primavera para llevar a cabo estas acciones. Además, defendió la idoneidad de estas actuaciones que, ha apuntado, se realizan en lugares concretos y que no superan las diez hectáreas: «Non pretendemos facer grandes queimas, senón crear nos espazos pequenas discontinuidades».

Rodríguez también fijó los costes de estos procesos: 81,82 euros por hectárea. En cuanto a la roza mecanizada, indicó que esa misma superficie sale en 410 euros. Además, remarcó que en los últimos diez años «tan só se produciron tres escapes de queima», refiriéndose a fuegos en los que se pierde el control y se convierten en incendios, lo que, según sus estimaciones, representa el 0,3 % de las quemas.

A la hora de evaluar las actuaciones llevadas a cabo por la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) durante esta última campaña, el responsable de Defensa do Monte cree que el balance es «tristemente satisfactorio». De los 1.040 incendios investigados este año, aseguró, han pasado a disposición judicial 52 personas (20 en A Coruña, seis en Lugo, 18 en Ourense y ocho en Pontevedra) y seis están en prisión preventiva.