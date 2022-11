El presupuesto del modificado fue inferior al proyecto inicial porque, según el testimonio de Sánchez Corrales, se simplificó el sistema de vías. «Instalar menos equipos no significa que sea menos seguros», defendió. Cuando se hizo el diseño no se había identificado la amenaza de la curva, reconoció. Y confirmó que «técnicamente» la transición podría fijarse después de la estación de Santiago. Después, a preguntas del abogado del maquinista, aseguró que la transición no se cambió de emplazamiento después del accidente, lo que demuestra que era segura.

-Sí, muy segura, por eso estamos aquí, le replicó Manuel Prieto

Interpelado sobre si era posible establecer una velocidad de salida del ERTMS a 80 por hora para garantizar el cumplimiento de la velocidad máxima y evitar el accidente, Sánchez Corrales contestó que no, pues el tren puede volver a acelerar después y no respetar las velocidades máximas, aparte de que no lo permitiría la regla de ingeniería. No hay precedentes en la red española, dijo, de que se utilice el ERTMS para fijar una velocidad en un tramo posterior a la transición entre sistemas. Recordó que en el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarias (CIAF) consideró correcta la elección del punto de transición.