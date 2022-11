La bala que tenían guardada en la recámara los responsables de la estrategia procesal del ADIF no iba dirigida al maquinista esta vez, sino a Renfe, una empresas hermana. Pero no es un tiro en el pie del Estado, sino una buena táctica jurídica para sus intereses. Desviar culpas hacia el entorno de la operadora sale gratis, pues no hay ningún cargo de Renfe en el banquillo. Así que es como disparar salvas al aire mientras se fortalece la defensa de Cortabitarte y por tanto del ADIF. El único cargo de la operadora encausado en su momento fue Antonio Lanchares, director de Seguridad en la Circulación. El juez entendió que no había vulnerado ninguna norma en sus responsabilidades sobre el material rodante y la formación del maquinista. Aquí esta la clave de la pirueta jurídica.

El ADIF endosa a Renfe el deber de evitar el error humano en el siniestro del Alvia Pablo González / Xurxo Melchor Alfonso Ochoa de Olza Galé, exdirector general de Operaciones de Ingeniería del ADIF, actual director de Seguimiento Técnico y pieza clave del administrador ferroviario en Angrois, endosó a Renfe -que no cuenta con ningún responsable procesado en la causa- la responsabilidad de analizar las variables del factor humano una vez que se exportó el riesgo de la curva de Angrois por quienes realizaron el análisis independiente de seguridad, en este caso la empresa pública de ingeniería Ineco. Es decir, cualquier asunto relacionado con un posible error humano en esta zona de la línea competía, en su opinión, a la operadora ferroviaria y no al ADIF. «Son los que implementan los medios adecuados para gestionar estos riesgos mediante medidas mitigadoras», entre las que citó la formación de los maquinistas. Seguir leyendo