Sin sobreprotección

En esta sesión están solo las alumnas del centro de educación especial, porque sus compañeros habituales, los del ciclo medio de Cociña e Gastronomía, se han ido a una jornada en Pontevedra. «Antes de empezar les dimos una miniformación a los estudiantes —apunta Rubén Mateos— para que no protegiesen en exceso a sus compañeras de Aspronaga». Y lo cierto es que la relación entre unos y otros es «totalmente natural», añade.

La certificación para la que se preparan estas alumnas tan especiales tuvo previamente una parte teórica. Sus profesores en Nuestra Señora de Lourdes diseñaron un programa de aprendizaje específico y el resultado no pudo ser mejor: «La que menos nota sacó en el examen fue un 8,5, y no era una prueba adaptada», reconoce con orgullo Mateos, aunque también apunta que «si hubiesen suspendido no habría pasado nada, suspende todo tipo de alumnado».