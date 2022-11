El conselleiro Julio García Comesaña Ana García

El conselleiro de Sanidade ha explotado esta mañana contra el Ministerio de Sanidad. Julio García Comesaña ha recordado que hay conflictos en varias comunidades por la falta de médicos, endémica en toda España. Ese problema, según el conselleiro, es común a todas, «de dereitas, de esquerdas, nacionalistas, non nacionalistas, con presupostos máis altos para sanidade e máis baixos». «¿Canto ten que crecer este problema para que o Goberno do Estado tome medidas e non diga que non é seu?», ha clamado Comesaña.

En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mira para otro lado y solo toma medidas a diez años vista, pero nada a corto plazo. Un ejemplo es el mir. En el sistema sanitario faltan especialistas y el problema más acuciante es la carencia de especialistas en medicina familiar y comunitaria. Pero esta semana se cerró la convocatoria del examen mir del próximo año, que se celebrará a finales de enero, y a ella se han presentado 12.000 personas, pero solo hay 8.000 plazas. Por lo tanto, cuatro mil médicos no obtendrán plaza, ha explicado el conselleiro. Y eso es independiente de que aprueben o suspendan el examen. Los 8.000 primeros obtienen plaza, los siguientes, no. Aunque no ha profundizado en ese análisis, es cierto que hay muchos médicos que ya están cursando otra especialidad y se vuelven a matricular en el mir para cambiarse, y si no obtienen la plaza nueva pueden seguir con la de origen. También hay puestos que sí van en la convocatoria pero ningún médico los quiere ocupar, como ocurrió en la convocatoria de este año con nueve plazas de medicina de familia en Lugo y al final se amplió el cupo de extracomunitarios para que las cogiese alguien. Pero Comesaña aprovechó para lanzar el mensaje al Gobierno, nuevamente, de que tiene que «adecuar o número de prazas ás necesidades».

En el mir la competencia es compartida. El Gobierno central tiene la última palabra sobre cuántas plazas se acreditan en cada comunidad autónoma (las acreditadas son las que se pueden convocar), y cuántas se pueden planificar para presentar al examen. Las comunidades autónomas pagan la formación y son las que deciden en última instancia cuántas de las que tienen acreditadas meten en cada convocatoria. En el caso de medicina de familia, la Xunta ha pedido expresamente al Ministerio de Sanidad que le permita extender la formación a todos los centros de salud de Galicia, unos 450, ya que el sistema actual de acreditación es muy rígido y esto hace que solo se puedan formar médicos en un centenar de servicios.