La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. XOÁN REY | EFE

Ana Pontón lleva varias semanas ofreciendo píldoras de los Presupostos que presentaría el BNG en caso de gobernar la Xunta. Este viernes, la portavoz nacional presentó la «dobre estratexia» de los nacionalistas para las cuentas autonómicas, en las que da un «uso alternativo a 1.764 millóns de euros e aplicar unha política fiscal valiente e xusta que axude a redistribuír a riqueza e mellorar os servizos». Además, plantea nuevos impuestos para las grandes fortunas y compañías eléctricas para recaudar 180 millones más.

«Queremos darlle a volta a estes orzamentos insolidarios e antisociais do PP cunha fiscalidade xusta a favor da maioría social. Como? Facendo que pague máis, que máis ten», expuso durante una rueda de prensa en el Parlamento. Pontón volvió a tachar los presupuestos de la Xunta de «insolidarios» y propuso, entre otros asuntos, llevar a cabo un plan rescate para la atención primaria, recuperar la Tarxeta Básica o contratar más profesores. La líder del Bloque explicó que «cómpre facer que pague máis quen máis ten».

Dibujó así tres medidas: que las eléctricas paguen el canon eólico en función de la potencia asignada a los parques y no en función del número de molinos, un cambio que, calcula, aportaría 25 millones extra a las arcas públicas; subir el imposto por daño ambiental provocado por los embalses de las eléctricas, que debería aportar 24 millones más; y, reducir a 300.000 euros el mínimo exento en el impuesto del patrimonio, descontando el valor catastral de la vivienda habitual. «Deste xeito, o agasallo de 34 millóns do PP se convertería en 60 adicionais para as arcas públicas», contrapuso a la bonificación que recoge el Gobierno gallego para el próximo año del 50 % para este tributo.