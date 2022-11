A partir de ahí se activa un procedimiento que desemboca en sesiones terapéuticas, cuya duración varía entre las universidades. «El número de sesiones va a depender de cada caso particular, la duración también. La atención es personalizada» apunta la vicerrectora viguesa. En la USC no existe un límite de sesiones aunque, según apunta Ana López, «la unidad trabaja sobre la perspectiva de que no se trata de un servicio de atención a trastornos mentales graves». «Por tanto, con una serie de intervenciones debería haber una mejoría, y si no es así se le dan otras alternativas a las que el alumno puede acudir», añade la coordinadora del programa compostelano. De la misma forma se orienta el servicio en la Universidade de A Coruña, en donde sí existe un máximo de 6 sesiones: «Solamente un 4 % de los casos mostraron una patología de salud mental severa y ya había sido diagnosticada con antelación. En esos casos Afrontemos sirve de apoyo o de puente para que los usuarios inicien o recuperan un tratamiento especializado en el Sergas o algún servicio similar», explica su responsable.

Solicitud de ayuda psicológica - Universidade de Santiago: atencionpsicoloxica@usc.gal - Universidade da Coruña: interfam@udc.es o en el 646 102 004 - Universidade de Vigo: diversidade@uvigo.es