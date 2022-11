Para Ochoa, el ASFA anticipa las señales luminosas restrictivas, que el maquinista debe reconocer. Destacó que, cuando se produce el accidente, en la red ferroviaria española no había ninguna baliza para proteger una velocidad máxima permanente o una velocidad de tramo. «Solo había balizas para las limitaciones temporales de velocidad», dijo. Ochoa se refirió a la curva de Puertollano, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que como la de Angrois estaba limitada a 80. Hubo una propuesta de instalar balizas, pero se descartó por incompatibilidad de implantación en ese punto. Aunque sí se hizo después del accidente de Angrois.

El jefe de maquinistas que alertó del riesgo en Angrois antes del accidente: «Entiendo que quienes dan de alta la línea tenían que ver lo mismo que vi yo» Pablo González / Mónica P. Vilar

El análisis de riesgos, explicó, se hace en todos los subsistemas de la línea. Pero destacó que en el 2011 no existía el concepto de evaluación explícita o integral. No obstante, para Ochoa, la evaluación independiente de seguridad de Ineco incluye todo el ámbito de la línea, y en ese análisis solo se pueden exportar los riesgos tolerables, nunca los intolerables. El riesgo exportado al maquinista, dijo, «es consustancial al sistema».

Sobre la desconexión del ERTMS y sus problemas de fiabilidad, Ochoa tuvo conocimiento de la desconexión por medio de un correo de Andrés Cortabitarte -procesado en la causa junto al maquinista-, en el que le informaba de que había autorizado la solicitud de Renfe para desconectarlo. Lo consideró razonable, «no me parecía que hubiera otra opción». Normalmente se resuelve en poco tiempo -en este caso fueron 24 horas- y la intervención del ADIF se explica en el hecho de que repercute en la circulación y se autoriza «hasta que reparen la avería», algo que recordó que no depende del ADIF, sino de Renfe. En casos puntuales, relató que es el propio maquinista el que pide la desconexión al centro de mando cuando tienen problemas con el ERTMS. La autorización, dijo, no requiere un análisis de riesgo. Y sobre la relevancia del aviso que el sistema podría haber proporcionado al maquinista antes de la curva, declaró: «Esa relevancia es una apreciación subjetiva. El tipo de respuesta que genera el ERTMS es bastante automática, un movimiento casi reflejo que tal y como iban las cosas no habría sido eficaz». En definitiva, el reconocimiento del fin del ERTMS lo equiparó al automatismo con el que el maquinista aplicó el hombre muerto mientras hablaba con el interventor. Tampoco habría servido, en su opinión, para parar el tren. El abogado de la aseguradora de Renfe se centró en la autorización de la desconexión, que especificaba literalmente que la autorización no presentaba «en ningún momento problemas de seguridad». Le preguntó si esa afirmación no exigía un mínimo análisis para comprobar que efectivamente no existía un riesgo de seguridad. «Supongo que se hizo», contestó.

El abogado del maquinista, Manuel Prieto, incidió en que en otros puntos de la red hay curvas donde sí se señalizan las limitaciones permanentes de velocidad. En ese momento, después de más de cuatro horas de interrogatorio, tuvo un leve encontronazo con la jueza, muy pendiente de que no se repitieran preguntas o conceptos en una declaración tan larga.«Ahora no vale llorar sobre la leche derramada y echarse la culpa el uno al otro», dijo Ochoa. «El hecho es que se están culpando el uno al otro», precisó la jueza sobre la estrategia de las dos partes acusadas de responsabilizarse mutuamente del accidente, en el que murieron 80 personas y 147 resultaron heridas. El cargo del ADIF reconoció a preguntas del letrado que el descarrilamiento en curvas es un riesgo que se conoce «desde el origen de los tiempos». Prieto le recordó que en el ADIF también hay maquinistas que pueden advertir de los riesgos. Alfonso Ochoa lo confirmó. También le recordó que el posible fallo humano forma parte de sistema de gestión de la seguridad del ADIF, pero Ochoa lo limitó al personal que trabaja para el ADIF o a riesgos que son compartidos.