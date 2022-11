En cuanto a la supresión de ese 10 % de bonificación, la sociedad gestora de residuos explica en su memoria de las cuentas para el próximo año que existe un «escenario hostil» donde confluyen «distintas crises políticas, económicas e mesmo bélicas que están a desestabilizar os mercados europeos e mundiais» y ante las que Sogama no es ajena. Pone la subida del 186 % en el gasto de luz y gas como ejemplo del incremento de los costes de los servicios exteriores para argumentar la supresión de ese canon.

Aún así, y para amortizar esas consecuencias en los bolsillos de los ciudadanos, la compañía dejará sin efecto la inflación y no aplicará el IPC correspondiente, que para diciembre estima al 9 %. «O obxectivo desta entidade pública é, e será, prestar o mellor servizo co menor gasto, tamén para as arcas locais», expone el texto.