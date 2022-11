La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Paco Rodríguez

Los tiempos en política son importantes. De eso pueden dar cuenta la media docena de diputados que llegaron tarde a la sesión de control de esta mañana por la avería de un tren en A Coruña. Pero lo es aún más la perspectiva de esos tiempos. Y en el Pazo do Hórreo, el retrovisor apunta muchas veces al 2009. Los portavoces de la oposición tuvieron hoy oportunidad de preguntar al presidente de la Xunta sobre los Presupostos que tramita la cámara y que, si nada ajeno al funcionamiento normal del Parlamento lo impide, se aprobarán antes de terminar el año. Como siempre.

El socialista Luis Álvarez reprochó, como vino haciendo su grupo y el del BNG en las últimas semanas, la decisión de la Xunta de eliminar la Tarxeta Básica, conminando a Alfonso Rueda a recuperarla. El presidente del Gobierno gallego le respondió que esta ayuda era para gente que lo necesitaba «nese momento», refiriéndose a vendedores ambulantes que no podían salir de sus domicilios durante el confinamiento o a «persoas que non podían esperar por unha risga». «Durou dous anos, estará de acordo en que a responsabilidade de manexar cartos públicos é analizar cales son as necesidades fundamentais», añadió Rueda, que recordó que la inversión actual en políticas sociales es hoy el doble que en el 2009, afinando el retrovisor hacia ese año en el que el PP sucedió al bipartito.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez. Paco Rodríguez

«Non contestou a nada da pregunta que lle acabo de facer. Só que hai o dobre que no 2009. Esa é a referencia», lamentó el portavoz parlamentario del PSdeG, que de tanta alusión a ese año le salió ironizar con que «na época de Alfonso X O Sabio non había moita cobertura social tampouco». La mención al monarca, prolífico autor de cantigas, despertó la sonrisa de los diputados. También del presidente gallego, que le devolvió con escarnio: «Se quere comparar con Alfonso X.. se cadra ese é o horizonte temporal para volver a gobernar».