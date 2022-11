¿Y para qué puedo prepararme con un grado medio? Las posibilidades son muchas y variadas. En Galicia se ofertan 46 ciclos medios distintos.

«Son estudos moi demandados no mercado laboral», indica Eva Fachado, directora del IES Vilamarín, donde se imparten ciclos de las familias de hostelería y turismo, industrias alimentarias y agraria. De hecho, confirma que perfiles como los de jardinero o los relacionados con la panadería son los más solicitados en su bolsa de empleo, pero que no suelen poder cubrir ni la mitad de las solicitudes de las empresas. «O ciclo de xardinaría e floraría, por exemplo, é un dos grandes esquecidos polos rapaces, e son profesións estables, eternas, que sempre teñen demanda. Non hai xente suficiente para atender sequera todos os xardíns públicos que hai en Galicia; son estudos que garanten traballo, agora e no futuro», argumenta, defendiendo que formarse en oficios y profesiones tradicionales es siempre una buena opción de cara a conseguir empleo.