En la comisión de investigación del Congreso admitió que «no era consciente» del riesgo de la curva. Cuando Gabriel Rufián (ERC) le preguntó si no iba a hacer autocrítica, respondió: «Asumo como propios los errores del sistema». Alfonso Ochoa también estuvo al frente de la Dirección General de Explotación y Desarrollo de Infraestructura del ADIF, aunque en los últimos años no ha ocupado puestos tan relevantes. En sus declaraciones anteriores, atribuyó a la esfera política del entonces Ministerio de Fomento la decisión de modificar el proyecto de la línea Ourense-Santiago para explotarla en ancho ibérico. Y a Renfe, operadora de la que dijo que no le gustaba «ni pizca» operar con unos cambiadores de ancho en las dos estaciones que suponían unos 15 minutos de pérdida de tiempo. «Se toma la decisión porque era un despropósito. La solución más sencilla suele ser la más brillante», dijo entonces. En su opinión, «en la línea no falló nada, aunque en conjunto algo tuvo que fallar para que sucediera esta desgracia».