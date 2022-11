Lavandeira jr | EFE

Alcaldes y representantes municipales del BNG se reunieron esta mañana en el Parlamento con la portavoz nacional, Ana Pontón, para denunciar el reparto de fondos «caciquil e arbitrario» de la Xunta a los concellos. Los nacionalistas estiman que el 74,6% de la inversión prevista en los Presupostos va destinada a ayuntamientos gobernados por el PP, lo que entienden como una distribución «discriminatoria» de esas partidas. Además, Pontón reclamó la creación «urxente» de un fondo extraordinario de aportación económica para que los ayuntamientos hagan frente a los gastos energéticos.

La líder del Bloque denunció que, tal y como calcula la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), los concellos tienen 50 euros menos de media por habitante que la media española. Explicó así que la Xunta prevé en sus cuentas para el próximo año una partida para los ayuntamientos de 564,4 millones de euros, de los que 143,4 van a estar destinados al fondo de cooperación local. Apuntó de esta forma a la distribución «discrecional e caciquil do 74,6 % dos fondos». Denunció también que, en los últimos dos años, «firmáronse 58 convenios dentro do Plan Urbe da Xunta» y que, de estos, solo uno fue a parar a un municipio no gobernado por el PP. «Isto amosa ata que punto a Xunta actúa de manera antidemocrática», argumentó.

La portavoz nacional del BNG anunció que el partido presentará una serie de enmiendas a los Presupostos, entre las que se encuentran un mecanismo de reparto de fondos «transparente e que garanta a igualdade de acceso aos recursos entre todos os concellos». Además, pedirán que se rebaje de forma efectiva la tasa de Sogama y que se elimine el canon de agua y la tasa de depuración que se fija en la Lei do Ciclo da Auga.