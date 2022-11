Un cargo de Fomento tumba la línea de defensa del ADIF sobre la desprotección de la curva de Angrois Pablo González

En su comparecencia ante los diputados, Jorge Iglesias no solo se refirió al «miedo» que existía en el sector de la ingeniería y entre los técnicos del administrador ferroviario respecto a mostrar algún tipo de opinión sobre el accidente. «Yo lo tuve», confesó. Y precisó: «La circulación bajo un sistema que no supervisa la velocidad del tren es, sin duda, la causa fundamental del accidente». «Con ochenta muertos encima de la mesa —añadió— es obvio que había un agujero de seguridad, y lo que no puedo soportar es que todo el mundo venga aquí [a la comisión de investigación del Congreso] y diga que todo estaba bien».

Por lo tanto, se aventura interesante el interrogatorio por parte de la Abogacía del Estado y la defensa Cortabitarte, que intentarán restar crédito a un testigo del que no existe un precedente en el sumario y cuyo testimonio va directo a la línea de flotación de la defensa de Cortabitarte y del ADIF. La postura de Tamarit no será muy diferente. En su intervención en el Congreso dijo que el ERTMS permitía incluso programar una curva de descenso de velocidad para que el tren llegara a la marcha estipulada —80 por hora— al lugar del descarrilamiento.