Los vehículos en dirección Madrid, una vez atraviesan el túnel, cogen a mano derecha el nuevo enlace de la A-6 con la N-6, una vez pasado la villa de Pedrafita ALBERTO LÓPEZ

Los camioneros gallegos y la Xunta reclamarán al Gobierno que la circulación de mercancías se realice por la Nacional VI, a través de Pedrafita y cambiando el sentido de entrada, como alternativa al transporte por carretera entre Galicia y el resto de España. Así lo acordó el Gobierno gallego tras celebrar esta mañana una reunión con representantes del sector transportista en la que conocieron su propuesta a la caída del viaducto de la A-6 en O Castro, que se derrumbó hace ya cinco meses. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que presentará la opción planteada por los camioneros -después de que las alternativas ofrecidas por el Gobierno gallego fuesen descartadas- en la reunión del próximo día 15 con la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transportes, donde se conocerán las causas del desmoronamiento y los planes de reconstrucción del viaducto.

El titular de la Xunta criticó que se desconozcan aún esos motivos. En ese encuentro telemático de la próxima semana, preguntará a la ministra Raquel Sánchez que llevó a «unha obra de reparación de 25 millóns de euros a punto de abrirse» a hundirse y los plazos para la restauración normal del tráfico en esa zona. También reclamará que «escoite» a los transportistas y que «non se volvan equivocar» con una alternativa «que non lles vale e que non van usar». Además, consideró que esta demora no se hubiese producido en otras partes del territorio. «Se isto se estivera producindo noutros lugares de España, o Gobierno estaría sendo moito máis dilixente», opinó.

Todas las partes consideraron «inviable» utilizar la alternativa de la N-120 por O Barco de Valdeorras y Monforte que presenta el Ejecutivo central con la llegada del invierno, en una zona donde son habituales las precipitaciones en forma de nieve y las heladas. El representante de la Federación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera (Fetram), Diego Arias, calificó como «inaceptable» este plan porque supondría «dar unha volta de 50 ou 60 quilómetros» que repercutirá en un desembolso de unos cien euros por vehículo de entrada y de salida, estimó. «Non imos permitir o desvío que presenta o Goberno», advirtió Arias, que avanza protestas, movilizaciones y «o que faga falta» en caso de que prospere esta vía.