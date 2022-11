Sonora, la plataforma de contenidos en audio, estrena hoy su documental sobre el accidente del Prestige, cuando están a punto de cumplirse -el próximo 13 de noviembre- veinte años de la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España. El trabajo Prestige. Todas las llamadas. Todas las voces: toda la verdad narra los días clave del accidente y la gestión política de una crisis sin precedentes, y de una marea negra que llegó a contaminar unos 2.000 kilómetros de la costa española y francesa. Un equipo de periodistas ha realizado más de 35 entrevistas y ha escuchado las más de 1.200 llamadas que se produjeron entonces entre el capitán del Prestige y la torre de control, así como las conversaciones internas entre los miembros de Salvamento Marítimo y el gabinete de crisis del Gobierno. «Esas llamadas son el mejor testigo de lo que sucedió entonces. Algunas se escucharán por primera vez en esta serie. Otras, fueron utilizadas en el macrojuicio que se celebró una década después del accidente», explican fuentes de Sonora.

El documental sonoro se estructura en seis capítulos de 25 minutos de duración que Sonora estrenará en dos versiones: en gallego y en castellano. En una de las entrevistas, el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, responde de esta forma a la pregunta de si volvería a tomar la decisión de alejar el Prestige: «Absolutamente», contesta. El trabajo periodístico está trufado de testimonios clave en la gestión de la emergencia marítima, como Serafín Díaz Regueiro, el entonces subinspector que descendió sobre el barco desde un helicóptero para poner en marcha la máquina del petrolero. Pero, además, se incluyen testimonios de la primera línea de afectados: marineros y pescadores que veían cómo peligraba su medio de vida. También tienen cabida las opiniones telefónicas de los funcionarios de la Administración marítima que cuestionaban la improvisación con la que se estaba gestionando la emergencia.

El documental sonoro está dirigido y escrito por los periodistas Conchi Cejudo y Felipe de Luis. El diseño sonoro es de Yago Mendivil y Guillermo García, y la música original de Miguel Marcos. «Unha das partes mais laboriosas foi escoitar as chamadas que explicaban a xestión da crise. Centos de conexións facilitadas polo diario La Voz de Galicia reveláronnos a oportunidade que podíamos brindarlle aos ouvintes de viaxar no tempo vinte anos atrás. Son eles quenes mellor poden xulgar hoxe, escoitando o relato do accidente nun formato sonoro moi inmersivo, cómo foi a xestión da crise ainda que os audios falan por si mesmos. O acougo e a responsabilidade non foron precisamente as virtudes dos responsables técnicos e políticos naqueles días», explica Conchi Cejudo, que también destaca la complejidad de condensar «unha historia que ten moitos matices» en seis capítulos con una duración de 25 minutos cada uno. Para Felipe de Luis, en cambio, lo más complejo en el proceso de elaboración del documental «fue encontrar testimonios de altos cargos de aquel momento. El hermetismo ha sido la nota predominante cuando hemos contactado con los responsables políticos que hicieron frente a la crisis, lo que en mi opinión no hace sino acrecentar la sensación de que la gestión política fue nefasta y ellos ahora se avergüenzan».