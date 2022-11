Un momento del juicio por la catástrofe del Prestige PACO RODRÍGUEZ

Daños en tres mil kilómetros de litoral, mil playas contaminadas, 230.000 aves marinas muertas y una fuerte convulsión en las calles. Fue la huella ambiental, social y económica que el hundimiento del Prestige dejó en Galicia en el negro noviembre del 2002. Con el siniestro, España comenzaba una compleja batalla legal y judicial para reclamar indemnizaciones por los daños causados por el petrolero. Ese proceso, que aún no ha terminado, comenzó en A Coruña en una pequeña oficina del edificio de Hacienda. Allí, dos jóvenes abogados del Estado, Antonio Vázquez-Guillén (tenía 32 años) y Óscar García Maceiras (tenía 27), se enfrentaban al caso de sus vidas y que marcó para siempre sus carreras profesionales. Vázquez-Guillén es ahora socio director en Madrid del destacado despacho internacional de abogados Allen & Overy, y García Maceiras es el actual consejero delegado de Inditex.

Antonio Vázquez-Guillén y Óscar García Maceiras (foto del 2002) fueron los primeros abogados del Estado del caso Prestige. El primero es socio director en un bufete internacional. García Maceiras es el consejero delegado de Inditex. JOSE MANUEL CASAL

antonio vázquez-guillén

Dirige un bufete internacional. «El jueves, 14 de noviembre [un día después del mayday del Prestige] me llama el director general de la Marina Mercante [José Luis López-Sors] para decirme que hay un barco a la deriva. Ahí empieza la defensa del Estado en todos los órganos jurisdiccionales», recuerda Antonio Vázquez-Guillén, que había gestionado otros accidentes marítimos en Galicia, pero nada parecido al Prestige. «Fue algo excepcional. No te esperas una crisis de esa envergadura, no solo jurídica, sino política, social y económica. Nos tocó defender a España en todos los foros, desde el juzgado de Corcubión hasta la gestión de ayudas a los perjudicados, y la vía internacional para que los Estados apoyarán a España en el Fidac [Fondo internacional de daños por hidrocarburos]. Cumplimos con nuestro deber de defender al Estado, primero con un Gobierno del PP y después con uno del PSOE. Éramos abogados del Estado, gobernase quien gobernase», explica Vázquez-Guillén. Y añade: «Para mí, el caso Prestige supuso un importante nivel de reconocimiento profesional. Seguro que mis compañeros nunca han pasado una experiencia tan intensa y exigente. Veinte años después, no he visto nada que se le parezca». Recuerda con orgullo aquella etapa y destaca la labor de los servicios jurídicos públicos porque la del Prestige «es la única gran catástrofe del Estado en la que no se condena al Estado».

óscar garcía maceiras

Consejero delegado de Inditex. «Fue un asunto muy importante y complejo», apunta Óscar García Maceiras, que destaca el haber logrado que el Estado anticipara el pago de las indemnizaciones a los perjudicados y que dos Gobiernos de distinto signo político (Aznar primero y Zapatero después) hubiesen validado esa estrategia, lo que facilitó el desarrollo de la instrucción del caso y que el juicio se centrase en los hechos. «Acababa de empezar mi carrera profesional, y asumíamos un caso que tenía implicaciones desde muchos puntos de vista, derecho civil, penal, internacional...», rememora García Maceiras. «Habitualmente, este tipo de siniestros se agotan en sí mismos, pero en este caso desde que el barco da la alerta hasta que se hunde pasan seis días en los que se van sucediendo los acontecimientos. La del Prestige fue una experiencia profesional de una enorme exigencia y de las más importantes de mi carrera». Veinte años después, el ahora consejero delegado de Inditex recuerda que el hundimiento del Prestige «fue una desgracia como país, pero desde el punto de vista profesional fue un honor haber podido defender al Estado en aquel caso, que tuvo también una importante parte de sacrificio personal y familiar». Aquellos primeros días fueron de una gran exigencia. «Llegábamos de noche y salíamos de noche», recuerda una funcionaria de Hacienda reclutada para aquel miniequipo del Prestige que defendía a todo un Estado frente a expertos abogados internacionales.