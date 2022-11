El trabajo analizó distintos factores socioeconómicos y sanitarios detrás de estas diferencias desde el 2006 hasta el 2019. Varios de los indicadores mostraron una relación significativa con los años vividos con o sin enfermedad, entre ellos el PIB per cápita, la tasa de desempleo entre las personas de más de 55 años, el porcentaje de la población con educación primaria o inferior, el gasto sanitario público per cápita, el gasto hospitalario público per cápita, el gasto en atención primaria pública per cápita, el número de doctores especialistas por mil habitantes y el número de enfermeras especialistas por mil habitantes.

«Sin embargo, cuando se tienen en cuenta todos los factores regionales a la vez, el gasto sanitario público es la variable que más explica las diferencias en la esperanza de vida en buena y en mala salud tanto para hombres como para mujeres», indican las autoras del estudio. Cuanto más gasto sanitario público por cápita se efectúa, más son los años que se viven sin enfermedad y menos los que se viven con limitaciones. En ese sentido, el estudio permitió mostrar la influencia que la fluctuación del gasto sanitario tuvo desde el 2006, especialmente de los recortes sufridos entre el 2009 y el 2014. Aunque la reducción del gasto se produjo en todo el territorio español, hubo diferencias importantes entre las distintas regiones, que explican las distintas esperanzas de vida con salud.