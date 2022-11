N. Guillermo

Cristina, que hasta hace una semanas trabajaba en un negocio localizado en un centro comercial en Culleredo, acaba de denunciar una estafa a través de la técnica man in the middle (hombre en el medio, en inglés), en la que los timadores llaman a un empleado fingiendo estar en contacto con su jefe para conseguir que retire el dinero disponible en el establecimiento y efectúe un pago, utilizando cualquier excusa. Los estafadores lograron que Cristina pagase 2.500 durante el timo.

«Estaba en la tienda una mañana y recibí una llamada en el teléfono fijo. La persona con la que hablé me dijo que era un directivo del centro comercial y que iban a venir a entregarme un paquete con información. Me pidió el número de mi teléfono móvil y me llamó. Para que pudiesen entregarme esa documentación, yo necesitaba unos datos que me facilitó por teléfono. Mientras hablaba con él, me dijo que también estaban en contacto con mi jefe», relata Cristina.