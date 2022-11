XOÁN REY | EFE

La portavoz nacional del BNG enumeró esta mañana varias medidas que la formación defenderá en el próximo debate de los Presupostos de la Xunta para «crear unha rede de protección social ante o incremento da pobreza e a desigualdade en Galiza». Ana Pontón apuntó a la creación de un bono para ayudar a familias con menores que se encuentren en riesgo de exclusión social y de pobreza «para garantir que estes menores teñan un acompañamento e poidan contar coas axudas necesarias para saír desa situación», expuso Ana Pontón sobre una medida a la que sumó también la recuperación de la Tarxeta Básica y la mejora de las prestaciones de la risga, compatible con el Ingreso Mínimo Vital.

Así se manifestó la líder del Bloque tras analizar con la junta directiva de EAPN Galicia-Rede Galega contra a Pobreza, el último informe de la organización sobre el estado de la pobreza en la comunidad, que recoge que más de 600.000 personas se encuentran en riesgo de exclusión social. «Máis que o conxunto das cidades de Vigo e A Coruña», comparó. Pontón también defendió que el complemento autonómico a las pensiones no contributivas se incremente en 100 euros, frente a la subida de «1,20 euros ao mes prevista polo Goberno do PP que é unha tomadura de pelo». Plantea además un plan específico de 70 millones de euros en materia de vivida, con medidas a corto plazo y estructurales que permitan, entre otras cosas, impulsar la vivienda de protección pública en régimen de alquiler y «aumentar as axudas ao alugueiro».

«É sabido que á inflación denomínase o imposto á pobreza», expresó la portavoz nacional del BNG. «Cando falamos de pobreza non falamos de estatísticas, senón de persoas de carne e óso», argumentó para poner el foco en las medidas contra la pobreza y la exclusión social. Ante a unos Presupostos que calificó de «insolventes e insolidarios», Pontón recriminó la «política fiscal inxusta» del Gobierno gallego, al que acusó de plantear también un incremento en la factura del tratamiento de residuos y en el recibo del agua a más de 300.000 familias.