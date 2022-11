carlos punzón

La diplomacia reinó en el puro sentido de la palabra en la cumbre hispanolusa celebrada ayer en Viana do Castelo, pero de fondo los Gobiernos de los dos países no ocultan que disienten de la visión y planificación que el otro tiene respecto al desarrollo del proyecto del tren de alta velocidad entre Oporto y Vigo, con el que se uniría toda la fachada atlántica desde Lisboa a A Coruña. Portugal sigue creyendo que España no está invirtiendo los esfuerzos necesarios para lanzar el tren que está llamado a unir las dos ciudades en una hora, y desde el Ejecutivo español no se ven nada realistas las cuentas que echa Lisboa para colocar su parte del trazado en servicio en el 2030.