Puente internacional entre Tui y Valença Oscar Vázquez

La diplomacia reinó en el puro sentido de la palabra en la cumbre hispanolusa celebrada ayer en Viana do Castelo, pero de fondo los Gobiernos de los dos países no ocultan que disienten de la visión y planificación que el otro tiene respecto al desarrollo del proyecto del tren de alta velocidad entre Oporto y Vigo, con el que se uniría toda la fachada atlántica desde Lisboa a A Coruña. Portugal sigue creyendo que España no está invirtiendo los esfuerzos necesarios para lanzar el tren que está llamado a unir las dos ciudades en una hora, y desde el Ejecutivo español no se ven nada realistas las cuentas que echa Lisboa para colocar su parte del trazado en servicio en el 2030.

Pactada una declaración en la que se remarca el interés mutuo sobre la alta velocidad, sin compromiso de fechas o inversión alguna, el primer ministro luso, Antonio Costa, demandó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez, durante la comida oficial celebrada en la Pousada de Viana do Castelo, un «calendario estable» al que aferrarse para desarrollar las obras del tren rápido, según constatan fuentes presenciales del Ejecutivo luso en el evento cerrado a la prensa.

La diplomacia, entendida en este caso como ejercicio de contrapesos para la defensa de los intereses de cada país, llevó a un alto cargo del Ministerio de Transportes presente en la cumbre a desvelar después a La Voz de Galicia que, como prueba de que España está más avanzada en la plasmación del futuro AVE, posiblemente en enero, pero en todo caso dentro del primer trimestre del 2023, el Gobierno licitará la declaración de impacto ambiental del túnel que partirá de la estación viguesa de Urzaiz y continuará bajo tierra hasta O Porriño, para empatar en la frontera con el eje de alta velocidad Lisboa-Oporto-Valença. El ministerio avanza que tiene intención incluso de tramitar en paralelo la puesta en marcha del estudio ambiental con el análisis hidrogeológico del terreno, trabajo con el que se determinará si la obra, en especial el túnel que transcurrirá bajo Vigo hasta la parroquia porriñesa de Torneiros, afecta a cursos subterráneos de agua. Este estudio de la red hídrica natural tiene un tiempo de desarrollo de tres años, con lo que si se lanza en el 2023, no estará acabado hasta el 2026. Las mismas fuentes de la cúpula del departamento responsable de las infraestructuras en el Ejecutivo español aseguraron que aunque los Presupuestos Generales del Estado para el 2023 solo reservan 29.900 euros para el proyecto ferroviario, el ministerio dispone de fondos en otras partidas para llevarlo a acabo.