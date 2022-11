—Pero bueno, con usted ya no se las jugarán.

—Solo el que tira igual que yo.

Pilar Canicoba

—También hay campeonatos a los que no hay que ir, que se juegan «online».

—Sí, claro. Pero para mí son menos relevantes. Se gana menos dinero.

—Pero no hay que pagar el viaje.

—Pero hay que echar monedas a la máquina. Si se juega presencial, es a máquina abierta. Yo he jugado campeonatos en los que, de echar tantas monedas, solo te llevas un 15 % del premio.

—Lleva jugando a esto muchos años.

—Más de media vida. También jugué con mi padre, con el que fui campeón por parejas.

—Entrenará un montón.

—Todo el tiempo que tengo libre. No me aburro, cada día me gusta más. Durante el confinamiento no hacía otra cosa, tiraba seis y siete horas cada día.

—Cierra los ojos y ve la diana.

—Si quiere se la recito de arriba a abajo, ja, ja.

—¿Qué edad tenía cuando empezó a tirar?

—8 ó 9 años.

—No trabaja, ¿no?

—Los veranos y algún extra por ahí. Para pagarme los dardos. Estoy estudiando un ciclo superior de Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos.

—Y en esto de los dardos, ¿cuál es su aspiración?

—Quiero ser campeón de España y campeón del mundo.

—¿Y se ve capaz?

—Por no intentarlo no va a ser.

—¿Qué es más difícil, un triple 20 o una diana?

—Triple 20. Sin duda.

—Tendrá un buen pulso.

—Sí. La mejor forma para mantenerlo es entrenar miles de horas... y estirar el brazo, como en baloncesto.

—¿Celta o Dépor?

—Dépor, a morir.

—El rato que no tira, ¿qué le gusta hacer?

—Tomar unas cervezas y ver mucho cine. Soy muy cinéfilo.

—Defínase en pocas palabras.

—Yo soy vacilón, cariñoso, perseverante y competitivo.

—¿Tiene novia?

—Sí.

—¿Y no le pide que deje un ratito los dardos?

—El fin de semana la llevé por primera vez al campeonato. Me dijo que le había gustado. A ver cuánto dura.

—Imagine que le nombran presidente de España ¿qué sería lo primero que haría?

—Tomar una copa. Para celebrarlo.

—Buena idea. ¿Cual es su mejor momento del día?

—La siesta, ja, ja.

—Dígame algo que le resulte repugnante.

—Ver a alguien comer con la boca abierta.

—¿Cocina algo?

—Hamburguesa, perritos calientes, tortilla francesa y poco más. No es lo mío.

—Una canción.

—Your mind de Carl Cox.

—¿Qué es lo más importante en la vida?

—La familia y la salud.