Nuevo desencuentro

El presidente de la Xunta no ha sido invitado a la cumbre hispano-lusa. Sí lo estuvo para la hispano-alemana celebrada en A Coruña el mes pasado, a la que no asistió por haber recibido ese convite 48 horas antes de su celebración. Rueda califica ambos casos de «cousas diferentes», pero que evidencian un nuevo desencuentro entre ambas administraciones. «Teño o maior interese en que haxa unha boa relación co Goberno central», respondió tras ser preguntado por los periodistas. Recordó su reunión con Pedro Sánchez en junio, de la que salió satisfecho tras lograr varios compromisos que le había trasladado en ese encuentro. «Nada diso tivo lugar», negó.

«Hai incumprimentos graves. A deles inflúen moito co paso do tempo: como os fondos Next Generation, a reparación do viaducto da A6, o retraso do AVE ás cidades, co ano Xacobeo perdido, ou a non creación de prazas do mir. Se todo iso fose realidade, sería o primeiro en dicir que Goberno cumple», añadió.