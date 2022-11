Tomé compareciendo este jueves en comisión parlamentaria XOAN REY | EFE

El presupuesto de la Deputación de Lugo para el próximo año alcanzará los 110 millones de euros, un 10 % más que en este 2022, una subida que se debe al aumento de las aportaciones del Estado, que crecen en 10 millones. Al menos, así lo afirmó el presidente de la diputación lucense, el socialista José Tomé, que explicó que el objetivo del gobierno provincial, que integran PSdeG y BNG, es aprobar estas cuentas en el pleno antes de que acabe este mes de noviembre, para que estén en vigor en enero.

Tomé compareció este jueves por la mañana ante la comisión parlamentaria 3.ª de Economía, Facenda e Orzamentos, para informar sobre los presupuestos previstos para el 2023 por la Diputación lucense, tal y como había hecho horas antes su compañero de partido y homólogo en la Diputación de A Coruña, Valentín Formoso. Y como él, aprovechó la ocasión para criticar la actuación de la Xunta, asegurando que el Gobierno autonómico «non ten proxecto para a provincia de Lugo, e nin sequera executa as partidas que repite cada ano nos orzamentos». Frente a esa acusación, defendió que la diputación que preside tiene un nivel medio anual de ejecución de entre el 85 y el 90 %, y aseveró que su gestión presupuestaria se asienta en las políticas sociales, la cooperación con los ayuntamientos, el apoyo a los sectores productivos (destacó el primario y el turismo) y la mejora de la movilidad, frente a una Xunta que «non cre no público».

El presidente lucense explicó que un tercio del presupuesto provincial se destinará a políticas sociales. En esa línea, aprovechó para anunciar que este viernes se inaugurará una nueva residencia en Navia de Suarna, y antes de fin de año, se abrirá otra en Ribas de Sil. Con ellas, serán nueve los centros de atención a personas mayores en funcionamiento, de las que seis habrán abierto durante su mandato. «Como se explica que a Deputación de Lugo abra seis residencias en catro anos e a Xunta non fose capaz de construír nin a primeira?», se preguntó.