Ahora, Fernando Blanco reclaman una indemnización al Ministerio de Justicia. El plazo máximo de que dispondrá el Consejo de Estado para elaborar su propuesta será de nueve meses. Tras esto, se decidirá si se indemniza al político y con qué cantidad.

Pagarán los ciudadanos, no Pilar de Lara

«O que realmente vexo mal é que, en caso de que me dean a razón e se me indemnice, faráse con cartos públicos, de tódolos cidadáns. Quen tería que pagar sería a xuíza, que foi a que exerceu de maneira irregular na súa actividade laboral. Se eu cometo un delito no meu ámbito, son eu o responsable. Estou moi en desacordo con que, neste respecto, non vaia a ser así», afirma el exconselleiro.