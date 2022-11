La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta acusó a su partido, en concreto a la familia Baltar, de someter a una provincia «anclada no caciquismo». «Presenta aquí o uso sistematicamente en fraude dos recurso públicos para o reforzamento dunha estrutura do partido que a súa vez o mantén no poder», continuó la parlamentaria durante su intervención, que el presidente provincial calificó de «rancia». La nacionalista María González Albert acusó a Baltar de conducir a Ourense a ser «unha provincia inexistente» ante la progresiva pérdida de población y le reprochó la «rede clientelar» y «reparto de favores» a los concellos para mantenerse en el poder.

Los presupuestos de la Diputación de Ourense para el año 2023 se elevan hasta los 90,9 millones Miguel Ascón El gobierno provincial no atendió la solicitud del BNG, que había pedido una reunión previa para negociar los presupuestos, de modo que las próximas comisiones informativas serán la primera oportunidad para que el ejecutivo y la oposición debatan sobre las previsiones económicas de la Diputación ourensana para el año 2023. El documento elaborado por el gobierno provincial fue remitido este viernes al resto de grupos políticos y, de su análisis, cabe concluir que la institución provincial manejará 90,9 millones, un 6,15 % más. Ese incremento se debe, según explica la memoria de los presupuestos, a que también crecerán los recursos provenientes de la participación de la Diputación en los tributos del Estado. Además, la institución prevé que los gastos corrientes aumenten debido a la inflación y lo mismo podría ocurrir con las retribuciones de los empleados públicos. Seguir leyendo