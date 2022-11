JOSE PARDO

La Consellería de Sanidade logró un acuerdo con los sindicatos que integran la mesa sectorial (CIG, CC.OO., CSIF, Satse y UGT) para incorporar a los trabajadores temporales a la carrera profesional. Son unos 16.000 empleados, y los primeros beneficiados comenzarán a cobrar este complemento el 1 de enero del 2023.

El Sergas se vio obligado a negociar la carrera profesional para los eventuales tras las sentencias del TSXG y del Tribunal Supremo que obligan a ello, pero la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) afirmó que no ratificará el acuerdo por no incluir los atrasos. Esta confederación había firmado la carrera en el año 2018 ya que entonces formaba parte de la mesa sectorial. Para la CESM se trata de una negociación «muy lesiva para los intereses de los facultativos excluidos en 2018, tanto los que ya eran eventuales entonces como los que han pasado a fijos, ya que se les niegan los atrasos entre 2019 y 2022».

El Sergas defiende no pagar los atrasos por cuestiones económicas, por lo que la alternativa que planteó fue negociar un nuevo acuerdo o paralizar la carrera profesional. Esto es para la confederación de sindicatos médicos «un chantaje a los sindicatos». CESM asegura que Sanidade no puede ampararse en la falta de dinero ya que la Consellería «ha logrado un ahorro multimillonario e injusto en los últimos años a costa de sus trabajadores». Si no hubiera suficiente dinero, insiste, se puede recurrir a créditos extraordinarios como la Xunta ha hecho en multitud de ocasiones.