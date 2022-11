Ambiente de Todos los Santos en Boisaca XOAN A. SOLER Acto de Os Ninguéns en Pereiró, Vigo M.Moralejo Todos los Santos en Pereiró, en Vigo M.Moralejo Cementerio de Pereiró, en Vigo M.Moralejo Detalle en Pereiró, Vigo M.Moralejo Visitas a San Amaro, en A Coruña Marcos Míguez Cementerio coruñés de San Amaro Marcos Míguez Cementerio de San Amaro, A Coruña Marcos Míguez Ambiente en el cementerio de San Amaro de A Coruña Marcos Míguez Cementerio municipal de Lugo REBECA FERNANDEZ Cementerio municipal de Lugo REBECA FERNANDEZ Cementerio municipal de Lugo REBECA FERNANDEZ Cementerio municipal de Lugo en este día de Todos los Santos REBECA FERNANDEZ Cementerio municipal de Lugo REBECA FERNANDEZ Boisaca, en Santiago XOAN A. SOLER Boisaca, en Santiago XOAN A. SOLER Visitas al cementerio de Boisaca, en Santiago XOAN A. SOLER Boisaca, en Santiago de Compostela XOAN A. SOLER Todos los Santos en San Amaro, A Coruña Marcos Míguez Visitas al cementerio de Santa Mariña, en Cambados Martina Miser Cementerio de Santa Mariña, en Cambados Martina Miser Santa Mariña, Cambados Martina Miser Cementerio de Rubiáns Martina Miser San Amaro, A Coruña Marcos Míguez

Jornada para el recuerdo en todos los cementerios de Galicia en esta jornada de Todos los Santos. Desde hace días son muchos los que han acudido a los camposantos a limpiar y engalanar lápidas, tumbas y nichos, pero el 1 de noviembre siempre es un día especial.

En Santiago, los floristas confirman que no paran. Antonio Louzán, de Lilas, asegura que desde el pasado sábado «es un no parar» y, aunque el día principal suele ser el de Todos los Santos, explica que «este año el fin de semana se movió mucho. Hay mucha gente, pero está viviendo más tarde que en el fin de semana». Por su experiencia junto al cementerio de Boisaca, Antonio considera que las visitas a los familiares están cambiando. «Antes venían más familias con los niños, ahora no se ven tantos», aunque, en su opinión, aquella era una manera de «transmitir a los niños la necesidad de honrar» a los muertos. A la hora de elegir las flores, Louzán no duda en que «es un día en el que no se escatiman gastos. Ahora se busca colorido. Se venden más centros y ramos, porque es posible mezclar más flores de más colores. Si llevas los paquetes, hay menos opción de elegir colores», detalla.

El colorido del que habla Antonio Louzán se percibe nada más entrar en el cementerio de Boisaca. En prácticamente todos las sepulturas y nichos hay flores de todos los tipos y colores. Predominan los centros encargados a los profesionales, pero también se ve a muchas personas preparando con mimo las composiciones en las jardineras de las sepulturas y nichos. Una de ellas es Milagros Fernández Castro, que permanece en silencio junto a la sepultura de su hija, fallecida en el 2014: «Tenía 44 años. Pienso en ella todos los días, pero hoy es más duro que otros. No sé la razón, pero venir aquí me da una sensación de paz que no se explicar». Esther, que perdió a sus padres hace 12 años con una diferencia de tres meses, describe la misma sensación: «Vengo cada 15 días porque me da paz. Hablo con ellos, y me marcho con la sensación de haber hecho algo bueno. Da tranquilidad». Ramón González no faltó al compromiso con su madre, fallecida hará en diciembre dos años, y a la que visita en fechas señaladas, como en el día de su santo «que fue el 12 de octubre, o en su cumpleaños. Hoy hay que venir», señala. Lucía Rodríguez tampoco falta «a la promesa que le hice a mi padre. Me pidió que no dejara la tumba de mi madre sin flores. Él venía todos los meses, pero ahora está enfermo y vengo yo». A su madre le gustaban los crisantemos amarillos, «así que los encargué para asegurarme de que los había, aunque mi padre siempre que podía le traía también nardos», comenta.