—Yo no me atrevo a decir peor. Confío en ellos. A nosotros, la digitalización de las relaciones nos ha atropellado. Hacen falta códigos éticos para esas nuevas relaciones y esos códigos ya no los vamos a hacer nosotros. Así que tenemos que ayudarlos en ese proceso. No sé si ese proceso lo van a hacer los que hoy son adolescentes o los que lo serán dentro de diez años. Con respecto a si los mayores somos un poco adolescentes, fíjese como invadimos sus espacios en Internet: durante la pandemia se abrieron muchísimas cuentas de TikTok por parte de adultos, pese que es una red con un contenido y un formato puramente adolescente. Lo que va a pasar es que los adolescentes se van a ir de TikTok.

—Su último libro se titula «Ser adolescente: ¿tránsito o destino?» Y pensaba : ¿quién querría quedarse en la adolescencia?

—Bueno, un poco todos. Existe un miedo a la adultez y de ella hablamos fatal: responsabilidades, cargas, todo es muy pesado... se la presentamos a los adolescentes en términos muy negativos.

—¿Tiene hijos?

—Tengo dos hijos de 10 años. Pero mire, la adolescencia coloniza a los adultos, pero también a los niños, que cada vez son adolescentes de una forma más precoz.

—¿Celta o Dépor?

—Celta. Era más futbolero de crío. Con los años he encontrado cosas en el fútbol que me resultan obscenas. Perdí el interés, pero ahora viene mi hijo con fuerza y me lo está devolviendo.

—¿Qué le gusta hacer con el tiempo que es solo suyo?

—Me gusta mucho viajar por carretera. Desde siempre. Me produce mucha satisfacción. Tanto con la familia como con compañeros de trabajo. Y también me gusta mucho la música.

—¿Toca algún instrumento?

—La guitarra, pero de una manera muy básica, muy precaria.

—Diga algo que le resulte repugnante.

—Las actitudes de exclusión: el racismo, el machismo...

—Autodefínase en pocas palabras.

—Trabajador... (¡Qué pregunta más difícil!)... soy una persona amistosa y creo que perseverante. Y estudioso.

—¿Cuál es su mejor momento del día?

—Los días que como en casa, que son la mayoría, el mejor momento es cuando mis hijos me hablan de cómo les ha ido en el colegio. Me encanta escuchar sus gracias y desgracias.

—Un lugar en el que sea feliz.

—En el trabajo. En la consulta, por ejemplo.

—Una canción.

—Johnsburg, Illinois, de Tom Waits.

—¿Lo más importante en la vida?

—Los vínculos que establecemos, las personas que tenemos en nuestro entorno y con las que establecemos redes.