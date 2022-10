Frente a las dudas sembradas en Madrid, en Galicia el líder autonómico de Podemos habla de «sintonía total» con «o liderado de Yolanda Díaz». «Non só sintonía miña, senón de todos [en Galicia]», añade Gómez-Reino. El diputado en el Congreso dice no contemplar «un escenario distinto» a una candidatura conjunta en la comunidad pensando en las autonómicas gallegas del 2024. «Outra cousa non tería sentido», zanja. Cargos de Podemos recuerdan que al germen de la formación en Galicia le precedieron la conjugación de AGE o la formación de las mareas. «Aquí sempre fomos pioneiros. Tamén fomos os primeiros en sufrir conflitos coa ruptura de Marea. Todo iso chegou despois ao resto do Estado», recuerda Gómez-Reino, partícipe en cada uno de esos capítulos que ha ido sumando la izquierda gallega en la última década.

«Galicia sempre foi espazo de vangarda e innovación democrática», concede Marta Lois, pero advierte de lo que es Sumar: «Un movemento cidadán que non pide carné». Por ahora, Lois —una muy estrecha colaboradora de Díaz— se sacude cualquier etiqueta de «sopa de siglas».