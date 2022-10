La Voz

«A vitoria de Lula no Brasil é a vitoria pola loita contra o pobreza, a loita contra o racismo e a discriminación, a devolución da democracia e a reconstitución dos servizos públicos do Estado, que foron desmantelados nestes catro últimos anos polo goberno de Bolsonaro», celebra la Executiva Nacional del BNG a través de un comunicado.

El Bloque estuvo ayer representado en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas por la eurodiputada Ana Miranda, que estuvo también acompañada por una delegación de parlamentarios europeos. Miranda, que vuelve a ocupar su escaño en el Europarlamento desde el mes de septiembre, reconoce su preocupación por el resultado electoral a pesar del triunfo electoral de Lula. «Ter o goberno non implica ter o poder, e agora Lula ten que reconstruír a sociedade e as institucións o cal non vai ser unha tarefa sinxela, mais a vontade popular está clara do cambio para derrocar a Bolsonaro», afirma la eurodiputada.