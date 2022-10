Además, Rueda y Cunha se refirieron a la cumbre que el próximo viernes reunirá al primer ministro portugués, António Costa, y a Pedro Sánchez en Viana. Aseguraron que sienten cierta «desconfianza» ya que, de entrada, no contarán con presencia oficial en esa cita. En concreto, Rueda dijo espera una invitación a representantes de la Xunta, pero que, en cualquier caso, suponía que eso no afectará a lo que debe ser el tema estrella de este encuentro presidencial: plazos más concretos para entablar la conexión de alta velocidad. Rueda y Cunha destacaron, asimismo, que la cercanía con la frontera galaico-lusa no puede ser casual.

A partir de ahí, esperan que se pueda desarrollar de forma más sólida la unión en el plano comercial y, sobre todo, «fomentar as relacións persoais» entre uno y otro lado de la raia para que sus habitantes se sientan parte de un mismo territorio. Crear un frente común para ganar fondos europeos debe ser uno de los horizontes de referencia, acordaron ambos dirigentes.