Foto de archivo de una manada de lobos Carlos Castro

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha aclarado este viernes que Galicia no recibe las ayudas de la estrategia estatal del lobo porque no la aplicará. La Xunta anunció ayer que va a recurrir administrativamente la decisión del Gobierno de «excluir» a Galicia del reparto de fondos para ayudas frente a los daños del lobo, al considerar que ha sido «unilateral», «arbitraria», y sin «ningún fundamento legal», después de que la comunidad no haya aceptado la estrategia de protección de esta especie.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Parece razonable concluir que si no vas a aplicar la estrategia, no puedas recibir los fondos que se destinan precisamente a su aplicación», defiende Hugo Morán. Por ello explicó que no es posible que la Xunta acceda a las cantidades destinadas a «medidas preventivas y a indemnizaciones por daños», de las que ya disponen otros territorios como Asturias, según ha dicho.

«Lógicamente está en su derecho de judicializar su desacuerdo, aunque entiendo que sería mucho más operativo para la Xunta, beneficioso para el sector ganadero y hasta más barato para el contribuyente ir por la senda del acuerdo como se ha hecho en otras comunidades», añadió Morán.