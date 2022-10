automoción

Una conducción segura. El vehículo autónomo, que no necesita conductor, exige unos estándares de seguridad enormes, aunque como explicaba osé Antonio Fernández, responsable de Proyectos Europeos en la división de Electrónica y Movilidad Inteligente del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), el error cero no existe. Pero con Telefónica el CTAG hizo una prueba en el túnel de O Cereixal (en la A-6 a su paso por Becerreá) y le ofrecía toda la información del exterior para que el vehículo supiese qué se iba a encontrar al salir de allí. ¿Puede liderar Galicia el cambio hacia esta movilidad?, preguntaba Xosé Luís Vilela, y la respuesta no dejaba dudas: «Sin duda. Otro proyecto fue probar el vehículo autónomo en la frontera. La primera vez que se hizo en Europa fue para cruzar de Tui a Valença».

Seguridad

Un sabueso muy especial. El profesor de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo Felipe Gil contó su experiencia con Telefónica: en su caso, además de investigación, se hizo un proyecto de seguridad. Un robot cuadrúpedo —el conocido «perro» de Boston Dynamics— hizo de vigilante de seguridad en el campus de Vigo, y las imágenes de las cámaras llegaban directamente a un centro de control. «Si detectase un problema se puede responder de forma inmediata», explicaba el docente.