Sobre la desconexión del ERTMS embarcado porque daba problemas y provocaba retrasos destacó la relevancia de este dispositivo en la transición entre este sistema y el ASFA antes de Angrois y describió los pasos que se dan en cabina en ese proceso: «Primero se reduce la velocidad a 200. Después me avisa de la transición 500 metros antes, luego la pantalla me anuncia la transición y tengo que reconocerla. Si no, el tren se frena. Si no desconecto después la conducción automática, el tren también se frena». Hasta tres operaciones que habrían ayudado al maquinista a ubicarse o que habrían frenado automáticamente el tren antes de la curva. «El ERTMS es muchísimo más fiable, el ASFA es solo de ayuda. El sistema ASFA sin una baliza no hace nada», concluyó.

Vista de la quinta sesión del juicio en la Cidade da Cultura. XOAN A. SOLER

También insistió en que la problemática de la curva de Angrois era conocida por todos los maquinistas y que incluso se sentía «desprotegido» por la falta de medidas de seguridad en este punto, lo que hizo que la letrada del ADIF le preguntase por qué, si era así, no lo hizo saber y activó los mecanismos oficiales de protesta. Illanes nuevamente esquivó la cuestión alegando que el jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira —que declara hoy—, ya se había quejado y no le habían hecho caso. «¿Qué más puedo hacer yo?», se lamentó.