Que las presiones no pudieron con él lo demuestra su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, en julio del 2018, ante los diputados: «Quiero dejar claro que si no llegó más allá mi informe, no fue debido a que mi actuación no fuera la adecuada, puesto que como se puede comprobar sí debió llegar a todos los departamentos relacionados con la seguridad en la circulación de Renfe, quienes sí forman parte del máximo órgano de decisión en materia de seguridad».

El peso penal

Suele decirse que si hay un riesgo imposible de ver es ilógico que eso suponga un reproche penal. Los investigadores de accidentes en el mundo del transporte también suelen decir que, si se demuestra que alguien conocía el riesgo, avisó de su existencia y no se hizo nada al respecto, existiría como mínimo una imprudencia. No obstante, la advertencia no atendida de Iglesias apenas ha tenido peso en la instrucción judicial. Tampoco en la decisión de imputar a un ex alto cargo del ADIF. Queda por ver qué pasará en el juicio. Qué peso tendrá el hombre que conocía el peligro de la curva de Angrois.