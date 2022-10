#AXEGAInforma: durante a mañá do xoves, no concello de Maceda e pequenas zonas próximas a este, recibirase a través de SMS un test de aviso masivo á poboación, pola proba do sistema de alertas ante situacións de emerxencia inmediata, ES-Alert.

⚠️Non se requirirá ningunha acción.